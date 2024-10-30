نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يتغنى بمحمد رمضان بعد الفوز على العين الإماراتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمود أبو الدهب، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استحق الفوز على فريق العين الإماراتي في مباراة أمس عن جدارة واستحقاق.

أبو الدهب يشيد بمحمد رمضان

ونجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على حساب فريق العين الإماراتي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وقال محمود أبو الدهب خلال تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن محمد رمضان أعاد الانضباط للأهلي منذ توليه منصب المدير الرياضي وسيطر على غرفة خلع الملابس في القلعة الحمراء.

وأضاف: الأهلي يعيش أفضل فتراته الفنية بعد الفوز على فريق الزمالك في السوبر المصري ثم على فريق العين الإماراتي.