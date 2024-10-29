”سر من اسرار الطب البديل”.. مشروب شائع مش واخد حقه هيخلي معدتك تشتغل زي الصاروخ تناوله بعد الأكل وحل كل مشاكل جسمك .. هيغنيك عن أي مسكن

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رياض - احمد صلاح - لتحقيق نمط حياة صحي متكامل، يجب أن يتضمن ذلك أيضًا ممارسة الأنشطة البدنية وحرق السعرات الحرارية، بالإضافة إلى تخليص الجسم من السموم يهدف هذا إلى التخلص من النفايات الزائدة المتراكمة في الجسم. في هذا السياق، يُوصى بتناول كوب من ماء الشمر مع الزنجبيل بعد كل وجبة، حيث يُعتقد أن هذا المزيج يساهم في عملية إزالة السموم. يُعرف الزنجبيل بقدرته على تحفيز العصارات الهضمية، مما يُحسن من عملية الهضم ويخفف من مشكلات الجهاز الهضمي الشائعة مثل الانتفاخ والغازات وعسر الهضم. من جهة أخرى، تحتوي بذور الشمر على زيوت طبيعية تتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا ومركبات مضادة للالتهابات، مما يساعد في تقليل الالتهاب في الجسم، وهو ما يُعتبر مفيدًا في حالات مثل التهاب المفاصل. وعند دمج الزنجبيل مع الشمر، يتكون مزيج شامل يقدم.

ست فوائد رئيسية للشمر