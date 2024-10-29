”سر من اسرار الطب البديل”.. مشروب شائع مش واخد حقه هيخلي معدتك تشتغل زي الصاروخ تناوله بعد الأكل وحل كل مشاكل جسمك .. هيغنيك عن أي مسكن

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رياض - احمد صلاح - لتحقيق نمط حياة صحي متكامل، يجب أن يتضمن ذلك أيضًا ممارسة الأنشطة البدنية وحرق السعرات الحرارية، بالإضافة إلى تخليص الجسم من السموم يهدف هذا إلى التخلص من النفايات الزائدة المتراكمة في الجسم. في هذا السياق، يُوصى بتناول كوب من ماء الشمر مع الزنجبيل بعد كل وجبة، حيث يُعتقد أن هذا المزيج يساهم في عملية إزالة السموم. يُعرف الزنجبيل بقدرته على تحفيز العصارات الهضمية، مما يُحسن من عملية الهضم ويخفف من مشكلات الجهاز الهضمي الشائعة مثل الانتفاخ والغازات وعسر الهضم. من جهة أخرى، تحتوي بذور الشمر على زيوت طبيعية تتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا ومركبات مضادة للالتهابات، مما يساعد في تقليل الالتهاب في الجسم، وهو ما يُعتبر مفيدًا في حالات مثل التهاب المفاصل. وعند دمج الزنجبيل مع الشمر، يتكون مزيج شامل يقدم.
ست فوائد رئيسية للشمر
- 1. تحسين الهضم: يُعتبر كل من الشمر والزنجبيل مفيدين للهضم، حيث يُساعد الشمر في تهدئة الجهاز الهضمي ويقلل من الانتفاخ والغازات، بينما يُحفز الزنجبيل الإنزيمات الهضمية، مما يُحسن من عملية الهضم.
- 2. تقليل الالتهاب: أظهرت الدراسات أن تناول هذين العنصرين يُساهم بشكل كبير في تقليل الالتهابات. يحتوي الزنجبيل على مركبات قوية تُعرف باسم جينجيرول، التي تُساعد في تقليل الالتهاب، بينما يتمتع الشمر أيضًا بخصائص مضادة للالتهاب، مما يجعل هذا المزيج مفيدًا للصحة العامة.
- 3. إنعاش النفس: تُعرف بذور الشمر بقدرتها على تنشيط الجهاز التنفسي، حيث يُمكن أن يُساعد مضغها أو شرب الماء المنقوع فيها في تقليل رائحة الفم الكريهة، إذ يحتوي الزنجبيل على مادة الجينجيرول التي تُنشط الإنزيمات في اللعاب، مما يُساعد في تفكيك مركبات الكبريت المسؤولة عن رائحة الفم.
- 4. تعزيز التمثيل الغذائي: يُعرف الزنجبيل بقدرته على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، مما يُساعد الجسم على حرق السعرات الحرارية بشكل أكثر فعالية، وهو ما يُعتبر مفيدًا في إدارة الوزن وزيادة مستويات الطاقة. كما أن بذور الشمر غنية بالألياف، مما يُساهم في فقدان الوزن وتقليل الشعور بالجوع.
- 5. تخفيف الغثيان: يُستخدم الزنجبيل بشكل واسع كعلاج طبيعي للغثيان ودوار الحركة. يُمكن أن يُساعد شرب الماء المنقوع بالزنجبيل في تخفيف مشاعر الغثيان وتحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام. كما أن مضغ بذور الشمر أو تناول شاي الشمر يُمكن أن يُساعد في تهدئة المعدة والسيطرة على القيء.
- باختصار، يُعتبر مزيج الشمر والزنجبيل خيارًا صحيًا يُعزز من الصحة العامة ويُساعد في تحسين العديد من الوظائف الحيوية في الجسم.