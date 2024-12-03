انت الأن تتابع خبر «وصفة سرية 3% من الناس بس اللي يعرفوها!»... تقضي على الكرش وتخفض الوزن 20 كيلو في أقل من أسبوعين! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يواجه الكثير من الأشخاص صعوبة في محاولاتهم في انقاص وزنهم بسبب التحديات اليومية والإغراءات الغذائية، وفي هذا السياق، شارك مواطن سعودي تجربته الناجحة في فقدان أكثر من 20 كيلوغرامًا باستخدام نظام الصيام المتقطع، الذي يعتمد على تنظيم فترات تناول الطعام والصيام، واشار المواطن إلى أن وزنه كان 95 كيلوغرامًا، ومع اتباع هذا النظام، تمكن من تحسين وزنه وصحته.

كيفية تطبيق نظام الصيام المتقطع

الصيام المتقطع يعتمد على تقسيم اليوم إلى فترات صيام وأخرى لتناول الطعام. حسب التجربة:

في الصباح: تناول كوب ماء مع القهوة وسناك خفيف مثل الكورن فليكس أو الخضار.

في الظهر: تناول وجبة خفيفة مكونة من سلطة صحية.

في المغرب: شرب القهوة مع التمر.

العشاء: تناول وجبة خفيفة مشابهة للإفطار.

هذا الجدول البسيط ساعده على تقليل السعرات الحرارية وتحفيز الجسم على حرق الدهون بدلاً من تخزينها.

فوائد الصيام المتقطع والنصائح الهامة