نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024: أمطار ورياح على السواحل الشمالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، حيث يشهد الطقس استمرارية تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من (الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ)، مع توقعات بسقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ومن المتوقع أن تمتد الأمطار إلى باقي السواحل الشمالية مع تقدم الوقت.

الطقس العام

نهارًا : معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد. أما على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيكون الطقس مائلًا للدفء.

: معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد. أما على وجنوب الصعيد، فيكون الطقس مائلًا للدفء. الليل والصباح الباكر: بارد نسبيًا.

تحذيرات الأرصاد

نشاط ملحوظ للرياح على السواحل الشمالية.

احتمالية سقوط أمطار على فترات متقطعة، خصوصًا في المدن الساحلية وشمال الدلتا بسبب تأثير نوة قاسم.

حذر الأرصاد من الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

حالة البحرين

البحر المتوسط : معتدل، مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

: معتدل، مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية. البحر الأحمر: معتدل، مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة : 22 درجة نهارًا، 14 درجة ليلًا.

: 22 درجة نهارًا، 14 درجة ليلًا. الإسكندرية : 23 درجة نهارًا، 11 درجة ليلًا.

: 23 درجة نهارًا، 11 درجة ليلًا. السويس : 22 درجة نهارًا، 11 درجة ليلًا.

: 22 درجة نهارًا، 11 درجة ليلًا. شرم الشيخ : 25 درجة نهارًا، 17 درجة ليلًا.

: 25 درجة نهارًا، 17 درجة ليلًا. أسوان: 25 درجة نهارًا، 11 درجة ليلًا.

نصائح الأرصاد: