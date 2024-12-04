انت الأن تتابع خبر «عمرنا ما كنا نتخيل..!!» تحذير من شرب عصير البرتقال في هذه الحالة يسبب مشكلة صحية خطيرة على الكلى خلي بالك من صحتك.. ما تجيش تندم..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر عصير البرتقال من أكثر المشروبات الطبيعية شيوعا وفائدة، فهو غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تعزز المناعة وتحمي الجسم من الأمراض لكن رغم فوائده العديدة، فإن الإفراط في شربه قد يحمل مخاطر غير متوقعة تؤثر على الصحة العامة، خاصة الكلى وفي هذا المقال، سنستعرض تأثير الإفراط في تناول عصير البرتقال، وكيفية تناوله بشكل صحي لتحقيق التوازن بين فوائده وأضراره.

فوائد عصير البرتقال كنز غذائي طبيعي

مصدر غني بالفيتامينات: يحتوي على فيتامين “C”، والبوتاسيوم، والفولات التي تعزز مناعة الجسم.

مضادات الأكسدة: تساعد في محاربة الجذور الحرة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

ترطيب الجسم: بفضل محتواه العالي من الماء والمعادن.

مخاطر الإفراط في شرب عصير البرتقال

رغم هذه الفوائد، فإن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة تشمل:

يحتوي عصير البرتقال على نسبة عالية من الأكسالات والبوتاسيوم، وهما مركبان يمكن أن يسهما في تكون الحصوات لدى الأشخاص المعرضين لهذا الخطر.

الإفراط في استهلاك العصير يؤدي إلى زيادة تصفية المعادن، ما قد يؤثر على كفاءة عمل الكلى بمرور الوقت.

رغم أنه مشروب طبيعي، يحتوي عصير البرتقال على نسبة عالية من السكر الطبيعي. شرب كميات كبيرة منه يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

شرب عصير البرتقال بكميات كبيرة يضيف سعرات حرارية زائدة إلى النظام الغذائي، ما قد يسبب زيادة الوزن مع مرور الوقت.

الحموضة العالية لعصير البرتقال قد تسبب تهيج المعدة والإحساس بالحموضة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء.

كيفية تناول عصير البرتقال بشكل صحي

يوصى بتناول كوب واحد (200-250 مل) يوميا للحصول على الفوائد دون التعرض للمخاطر.

تجنبي العصائر المعلبة المحلاة بالسكر، فهي تحتوي على سعرات حرارية إضافية ومواد حافظة.

أحيانًا تكون الفاكهة الكاملة خيارًا أفضل، لأنها تحتوي على الألياف التي تساعد في الهضم وتبطئ امتصاص السكر.

لتعزيز ترطيب الجسم وتقليل تركيز الأحماض.

نصائح للحفاظ على صحة الكلى

قللي من استهلاك الأطعمة والمشروبات الغنية بالأكسالات، مثل عصير البرتقال والشاي.

اشربي كميات كافية من الماء يوميًا للمساعدة في تنظيف الكلى ومنع تكون الحصوات.

اتبعي نظامًا غذائيًا متوازنًا يحتوي على كميات معتدلة من البوتاسيوم.

الخلاصة