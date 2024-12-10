فن ومشاهير

كشفت الفنانة هند عاكف، عن رأيها بشأن ما إذا كانت مظلومة فنيًا أم لا، مشيرة إلى أنها تمتلك طاقات كبيرة لم تُستغل بعد. وقالت خلال لقائها ببرنامج “قعدة صفا” الذي تقدمه الفنانة صفاء جلال عبر قناة TEN: السكوت علامة الرضا. بداخلي طاقات كبيرة جدًا، حياتي هي الفن، وُلدت وأنا أتنفس الفن، ووجدت والدي يدربني على...

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