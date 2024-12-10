فن ومشاهير

أعربت النجمة هيفاء وهبي عن إعجابها الكبير بأغنية “حبك متل بيروت” التي أصدرتها الفنانة إليسا مؤخرًا، ووصفتها بأنها عمل فني مليء بالإحساس يعكس عمق الحب والحنين للعاصمة اللبنانية، وشاركت هيفاء مشاعرها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"،موجهة رسالة دعم لإليسا ومشيدة برقي اختياراتها...
نادية مصطفى تؤدي العمرة لها وللموسيقار الراحل محمد سلطان
نشرت المطربة نادية مصطفى عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات من زيارتها للحرم المكي، حيث أدت مناسك العمرة برفقة مجموعة من صديقاتها، وأعربت نادية عن سعادتها البالغة بهذه التجربة الروحانية، موضحة أنها حرصت على أداء العمرة عن والدها، وكذلك عن الموسيقار الراحل محمد سلطان، الذي اعتبرت أن له فضلًا...
حنان مطاوع تكشف عن أسرار لأول مرة تخص والدها الراحل كرم مطاوع تحدثت الفنانة حنان مطاوع عن والدها الفنان الراحل كرم مطاوع مع حلول ذكرى وفاته التي توافق اليوم 9 ديسمبر.قالت ح إقرأ المزيد
حنان مطاوع تكشف عن أسرار لأول مرة تخص والدها الراحل كرم مطاوع تحدثت الفنانة حنان مطاوع عن والدها الفنان الراحل كرم مطاوع مع حلول ذكرى وفاته التي توافق اليوم 9 ديسمبر.قالت ح إقرأ المزيد
"فاهم ذوق الجمهور".. يسرا تعبر عن إعجابها بالمخرج محمد سامي
أعربت النجمة يسرا عن إعجابها الكبير بالمخرج محمد سامي، مشيرة إلى قدرته الفريدة على فهم ذوق الجمهور وتقديم أعمال تلبي توقعاتهم، وجاءت تصريحات يسرا خلال حديثها عن دور سامي في تطوير الدراما المصرية وأثره الواضح في نجاح العديد من الأعمال. حيث قالت يسرا: "مخرج من الشباب الواعدين اللي بيعملوا حاجة مختلفة.....
السكوت علامة الرضا.. هند عاكف تعلق على اختفاءها 15 عام عن الأعمال الفنية في الجزء الثاني ببرنامج "قعدة صفا"
كشفت الفنانة هند عاكف، عن رأيها بشأن ما إذا كانت مظلومة فنيًا أم لا، مشيرة إلى أنها تمتلك طاقات كبيرة لم تُستغل بعد. وقالت خلال لقائها ببرنامج “قعدة صفا” الذي تقدمه الفنانة صفاء جلال عبر قناة TEN: السكوت علامة الرضا. بداخلي طاقات كبيرة جدًا، حياتي هي الفن، وُلدت وأنا أتنفس الفن، ووجدت والدي يدربني على...