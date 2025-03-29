دينا: راقصة محترفة أدت مشاهد مي عمر في إش إش

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 مارس 2025 04:28 مساءً - كشفت الفنانة الاستعراضية دينا، تفاصيل الاستعانة براقصة بديلة لتؤدي مشاهد الرقص لـ الفنانة مي عمر، بمسلسل إش إش، في الموسم الدرامي الرمضاني الجاري.

وقالت دينا، في تصريح لبرنامج ET بالعربي، إن مي عمر، أدت دور راقصة درجة ثالثة، وهي التي تغني في الأفراح الشعبية، وأنها لم ترقص بنفسها في المشاهد، والمخرج محمد سامي، استعان براقصة لتؤدي مشاهد الرقص في المسلسل.

وأضافت دينا، أن مي عمر، كانت تحتاج لتدريبات طويلة لتؤدي مشاهد الرقص، لذلك استعان المخرج محمد سامي، براقصة محترفة لتؤدي مشاهدها.