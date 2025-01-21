انت الأن تتابع خبر "سر خطير وراء جمال أسماء جلال"… مشروب سحري في مطبخك يقضي على التجاعيد ويخفض الكوليسترول خلال 3 أيام فقط.. "مش هتحتاجي كريمات تاني" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في إحدى ظهورها الإعلامية، تحدثت الفنانة أسماء جلال عن مشروبها المفضل والأساسي الذي يساعدها في الحفاظ على صحتها، وهو مشروب “البقدونس بالكرفس” ويبدو أن هذا المزيج الطازج ليس فقط لذيذًا، بل يحمل أيضًا العديد من الفوائد الصحية التي تجعل منه خيارًا ممتازًا في روتين الحياة اليومية.

مشروب سحري من مطبخك يخلصك من تجاعيد البشرة !!

تنقية الجسم من السموم: يساعد هذا المشروب في تعزيز وظائف الكلى والكبد، مما يعزز قدرة الجسم على التخلص من السموم والفضلات بشكل فعال. يعتبر من المشروبات التي تعمل كديتوكس طبيعي.

خفض ضغط الدم: يحتوي الكرفس على مركبات تساعد في توسيع الأوعية الدموية، مما يساهم في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي، مما يجعله مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

دعم صحة الجهاز الهضمي: البقدونس والكرفس يعملان معًا لتحسين عملية الهضم وتخفيف الانتفاخات. يعتبر هذا المشروب علاجًا طبيعيًا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الهضم، فهو يعزز حركة الأمعاء ويمنع الإمساك.

تعزيز صحة البشرة: يحتوي البقدونس على فيتامين C الذي يساهم في تجديد خلايا البشرة، بينما يساعد الكرفس في ترطيب الجلد بفضل احتوائه على نسبة عالية من الماء. وبذلك، يعزز هذا المشروب صحة البشرة بشكل عام.

المساعدة في فقدان الوزن: يعد مشروب البقدونس والكرفس من الخيارات المثالية لمن يسعون لفقدان الوزن، فهو منخفض السعرات الحرارية ويعمل على تعزيز الشعور بالشبع، مما يساعد في تقليل استهلاك الطعام بشكل عام.

طريقة تحضير مشروب البقدونس مع الكرفس:

المكونات:

حفنة من أوراق البقدونس الطازج.

2-3 عيدان من الكرفس.

كوب ماء (يمكن إضافة مكعبات الثلج حسب الرغبة).

عصير نصف ليمونة (اختياري لتحسين الطعم وزيادة الفوائد).

الخطوات: