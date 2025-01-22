نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد ليل في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما حقق الفوز على نظيره فريق ليل الفرنسي، بهدفين مقابل هدف وحيد.

أهداف مباراة ليفربول ضد ليل في دوري أبطال أوروبا

عند الدقيقة 34 من الشوط الأول، سجل اللاعب المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الانجليزي، الهدف الأول، بأسيست من جونس.

وتعادل دافيد لصالح فريق ليل الفرنسي، في شباك ليفربول الانجليزي، عند الدقيقة 62 من أحداث الشوط الثاني.

ثم سجل مهاجم فريق ليفربول إليوت، الهدف الثاني، في مرمى ليل الفرنسي عند الدقيقة 67 من الشوط الثاني.