ليفربول يقهر ليل بثنائية ويتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، في تحيق فوزا صعبا على نظيره فريق ليل الفرنسي، بثنائية مقابل هدف وحيد، ويتأهل بشكل رسمي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانطلقت صافرة مباراة ليفربول ضد ليل الفرنسي، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على ملعب أنفليد معقل الريدز.

أحداث مباراة ليفربول ضد ليل في دوري أبطال أوروبا

بدأت احداث الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد ليل، بمحاولات على المرمى، من أجل تسجيل هدف مبكر.

وفي الدقيقة 34 من الشوط الأول، نجح اللاعب المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الانجليزي، في تسجيل هدف التقدم، بأسيست من جونس.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ليل ضد ليفربول، بتقدم الاخير بهدف نظيف.

وحصل اللاعب ماندي نجم ليل الفرنسي، على بطاقة حمراء في الدقيقة 59، بعد تدخله على لاعب ليفربول.

ثم أدرك اللاعب دافيد هدف التعادل لصالح فريق ليل الفرنسي، في الدقيقة 62 من أحداث الشوط الثاني

ونجح مهاجم فريق ليفربول إليوت، في تسجيل الهدف الثاني، في شباك ليل الفرنسي عند الدقيقة 67 من الشوط الثاني.