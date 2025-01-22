ليفربول يحتفل بدخول محمد صلاح قائمة العشرة العظماء بدوري أبطال أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 يناير 2025 12:33 صباحاً - احتفل نادى ليفربول الإنجليزى بدخول الدولى المصرى محمد صلاح، قائمة أفضل 10 هدافين فى مسابقة دورى أبطال أوروبا عبر التاريخ.

وأحرز النجم المصرى هدف تقدم ليفربول ضد ليل، فى المباراة المقامة بينهما على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدورى فى دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أوروبا للموسم الحالى.

ونشر الحساب الرسمى لنادى ليفربول على منصة "إكس"، صورة أفضل هدافى دوري الأبطال فى التاريخ، حيث رفع محمد صلاح رصيده إلى 51 هدفا بالتساوى مع النجم الفرنسى السابق تييرى هنرى، وعلق: "لا يصدق".

ويتصدر كريستيانو رونالدو ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا التاريخي برصيد 141 هدفا وخلفه النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي برصيد 129 هدفا.

أهداف هدافي دوري أبطال أوروبا أهداف هدافي دوري أبطال أوروبا

ليفربول ضد ليل

ويخوض ليفربول مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة، بعدما استعاد الانتصارات في الدوري الإنجليزي بالفوز على حساب برينتفورد بهدفين دون رد، ليبتعد بفارق 6 نقاط عن أرسنال في صدارة البريميرليج.

كما يستهدف ليفربول، بقيادة مدربه الهولندي أرني سلوت، مواصلة نتائجه الرائعة وتحقيق العلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق 6 انتصارات سابقة، بينما يحتاج فريق جيرونا الفوز للإبقاء على آماله فى المنافسة للصعود إلى ثمن النهائي.

ترتيب ليفربول وليل فى دوري الأبطال

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 18 نقطة وحسم تأهله إلى دور الستة عشر، بينما يتواجد ليل فى المركز الثامن برصيد 13 نقطة، جمعها من 4 انتصارات وتعادل وهزيمة.

ويبحث صلاح عن حصد النجمة الثانية فى دوري الأبطال، بعدما حصل على اللقب مع ليفربول على حساب توتنهام فى نهائي نسخة 2019، وكان قبلها تأهل إلى النهائي عام 2018 وخسر الريدز وقتها على يد ريال مدريد 3-1.

يذكر أن النسخة الحالية في دوري الأبطال تقام بنظام جديد بعدما تم استبدال دور المجموعات بنظام الدوري، إذ يخوض كل فريق 8 مباريات، وتصعد أول 8 فرق إلى دور ثمن النهائي، في حين تخوض الفرق التي احتلت المراكز من التاسع إلى الـ24 ملحق التأهل لدور الـ16، على أن تصعد الفرق الثمانية الفائزة من الملحق إلى ثمن النهائي، وبعدها تستكمل المباريات بنظام الذهاب والإياب وصولا للنهائي من مباراة واحدة.