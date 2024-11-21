أخبار السعودية

سأل أحد المستفيدين عبر تويتر عن كيفية تغيير حالته الاجتماعية من أرمل إلى متزوج وإضافة زوجته في برنامج حساب المواطن، حيث يؤثر هذا التغيير على استحقاق الدعم المقدم. جاءت الإجابة من خدمة المستفيدين التي وضحت خطوات تحديث الحالة الاجتماعية وإضافة الزوجة بشكل صحيح لضمان استمرار الدعم....

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