أخبار السعودية

أثارت أخبار متداولة جدلًا واسعًا حول صدور أوامر ملكية بتبكير موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي ورواتب التقاعد لشهر ديسمبر، إلى جانب صرف منحة بدل غلاء المعيشة. في هذا التقرير نستعرض الردود الرسمية من الجهات المختصة لتوضيح الحقيقة....
عاجل - تفاعل جديد على تويتر: خطوات تغيير الحالة من أرمل إلى متزوج وإضافة الزوجة في حساب المواطن
سأل أحد المستفيدين عبر تويتر عن كيفية تغيير حالته الاجتماعية من أرمل إلى متزوج وإضافة زوجته في برنامج حساب المواطن، حيث يؤثر هذا التغيير على استحقاق الدعم المقدم. جاءت الإجابة من خدمة المستفيدين التي وضحت خطوات تحديث الحالة الاجتماعية وإضافة الزوجة بشكل صحيح لضمان استمرار الدعم....
عاجل - أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024: تحديث شامل لعيارات الذهب والأوقية بالدولار والريال
يقدم التقرير تحديثًا شاملًا لأسعار الذهب في السعودية ليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، مع تسليط الضوء على أسعار عيارات الذهب المختلفة (24، 21، 18) وسعر الجنيه الذهب والأوقية بالريال السعودي والدولار الأمريكي. أسعار الذهب اليوم في السعودية عيار 24 : 320.00 ريال (85.16 دولار). عيار 21 : 280.00 ريال (74.52...
ثبات في سعر الريال السعودي أمام العملات في تعاملات اليوم الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤
ثبات في سعر الريال السعودي أمام العملات في تعاملات اليوم الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤
رياح نشطة وأمطار قوية على بعض مناطق المملكة العربية السعودية
رياح نشطة وأمطار قوية على بعض مناطق المملكة العربية السعودية