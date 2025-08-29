منوعات عامة

حظك اليوم برج الدلو.. تنتظرك مفاجأة سارّة وأزمة صعبة على الصعيد المهني
حظك اليوم برج العقرب.. كشف حقائق وأزمة صحية تتطلب منك نصائح لتفاديها
«أحمديات».. فلسفة الخلق بين أسرار الكون ودستور السماء
منذ بداية الخلق علي الأرض... تدور الدنيا في فلك كبير... نسبح فيه جميعًا... دون أن نعلم أسرار هذا الكون... الذي نكتشف يومًا بعد يوم... وبرغم التقدم في العلم... أننا لا نعلم إلا القليل... والذي يؤكد ويدل ولا يدع مجال للشك... بأن الخلق في يد (مالك ) وليس (ملك ) وبالرغم من عدم وجود أنبياء في هذا العصر......
«أحــمــديــات».. الــكـــلمـــة
أحمديات... الكلمة مازالت الكلمة تائهة… بين مفهوم لم يُقصَد، ومقصود لم يُفهَم. فاختر كلماتك ببساطة، واجعل المعنى واضحًا، حتى يصل مقصدك كما أردته. الحياة جميلة.. لكن مواقفها كثيرة، ومتغيراتها عجيبة ومن بين تلك المتغيرات، تولد الكلمات، فنلتقطها ونوثقها قبل أن تمضي، فتصبح هي لسان القلب، ومرآة الروح....
«أحــمديات» كائنات فضائية.. على الأراضي المصرية
ظل العالم والعلماء ينفقون الملايين، بل والمليارات، للكشف المخلوقات التي تعيش على الكواكب الأخرى المحيطة بكوكب الأرض. وما زالوا يكثفون البحث للعثور على الأدلة، والبراهين، والاستكشافات، لتكوين صورة لهذه المخلوقات. وما زال العلماء في جد واجتهاد بهذا المجال حتى يتم اكتشاف هذه الكائنات الغامضة. وفي إحدى...