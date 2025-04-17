قبل عرضه.. كل ماتريد معرفته عن مسلسل "بريستيج" لـ مصطفى غريب ومحمد عبدالرحمن

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر عدد كبير من الجمهور عرض المسلسل الكوميدي "بريستيج"، وهو بطولة مطلقة تجمع النجمان محمد عبد الرحمن ومصطفى غريب، وكشفت منصة "يانجو بلاي" عن موعد طرحه خلال الأيام القليلة الماضية، وفي ضوء ذلك يعرض لكم "دوت الخليج الفني" كل ماتريد معرفته عن العمل.

تفاصيل مسلسل "بريستيج"



مسلسل "برستيچ" لـ مصطفي غريب وينتمي المسلسل إلي فئة المسلسلات القصيرة حيث يتكون 8 حلقات وتدور أحداث المسلسل في إطار الجريمة الكوميدي.

والمسلسل من بطولة كلًا من مصطفي غريب، محمد عبدالرحمن، وسامي مغاوري ومجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف، ومن تأليف إنجي أبو السعود، إخراج عمرو سلامة، إنتاج طارق نصر "ذا بلانت ستوديوز"،ويعرض المسلسل يوم الخميس الموافق 24 إبريل عبر منصة يانجو بلاي.



أحداث مسلسل "بريستيج"



تدور أحداث "بريستيج" في مقهى في وسط البلد تقع فيه جريمة قتل خلال عاصفة قوية تضرب شوارع القاهرة، مما يجبر ١٤ شخصًا من خلفيات اجتماعية مختلفة إلى اللجوء إلى مقهى في وسط البلد، ويكتشف الجميع أن هناك قتيل مما تصاعد التوترات وأصابع الاتهام حتى يتم الكشف لغز الجريمة في الحلقة الأخيرة.