نعرض لكم الان تفاصيل خبر توقعات جديدة من فيتش للحرب التجارية والنمو الاقتصادي… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 17 أبريل 2025 09:14 صباحاً - سي إن بي سي_ أعلنت وكالة فيتش Fitch للتصنيف الائتماني، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أنها خفضت توقعاتها للنمو العالمي بشكل حاد استجابة للتصعيد الحاد في الحرب التجارية العالمية.

وقالت فيتش Fitch إنها في تحديث خاص لتوقعاتها الاقتصادية العالمية الفصلية، خفضت النمو العالمي في عام 2025 بمقدار 0.4 نقطة مئوية، ونمو الصين والولايات المتحدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن إصدار مارس.

وأضافت أنه من المتوقع أن يظل النمو السنوي للولايات المتحدة في العام 2025 إيجابياً عند مستوى 1.2% لكنه سيتباطأ إلى حد كبير خلال العام إلى 0.4% فقط على أساس سنوي في الربع الرابع من العام 2025.

وذكرت الوكالة أنه من المتوقع أن ينخفض ​​نمو الصين إلى أقل من 4% هذا العام والعام المقبل، بينما سيظل نمو منطقة اليورو عالقاً عند أقل من 1%.

ومن المتوقع أن ينخفض ​​النمو العالمي إلى أقل من 2% هذا العام، وهو ما سيكون الأضعف منذ العام 2009 باستثناء فترة وباء كورونا، بحسب الوكالة.

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توقعات الرسوم الجمركية

وقالت Fitch إنه بعد الإجراءات الأخيرة المتعلقة بالرسوم الجمركية ومنذ ما عرف بـ “يوم التحرير”، ارتفع متوسط ​​معدل التعرفة الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة إلى 23%، وهو الأعلى منذ عام 1909 وأعلى بكثير من 18% التي افترضتها الوكالة في مارس.

وأضافت: “من الصعب التنبؤ بالسياسة التجارية الأميركية بأي ثقة، لكننا نفترض الآن أن معدل التعرفة الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة على الصين سيظل أعلى من 100% لبعض الوقت، قبل أن يتراجع إلى 60% العام المقبل”.

وتابعت الوكالة: “في هذه المرحلة، نتمسك بافتراضنا بأن معدل التعرفة الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة على شركاء تجاريين آخرين يبلغ 15%، بما يتماشى مع الافتراض الوارد في تقرير توقعات الاقتصاد العالمي لشهر مارس “.

وذكرت Fitch أن تصعيد التعرفات الجمركية سيؤثر بشكل كبير على تدفقات التجارة بين الولايات المتحدة والصين. ومع محدودية نطاق استبدال الواردات أو تحويل التجارة على المدى القريب، يمكن أن تكون صدمة العرض السلبية في الولايات المتحدة ملحوظة.

وأضافت الوكالة: “تمت مراجعة توقعاتنا للتضخم في الولايات المتحدة بما يزيد عن 4%، مما يعني ركوداً في الأجور الحقيقية. يُلحق عدم اليقين السياسي الهائل ضرراً بآفاق الاستثمار التجاري، كما يُقلل انخفاض أسعار الأسهم من ثروات الأسر، وسيتأثر المُصدّرون الأميركيون بإجراءات انتقامية”.

وفيما يتعلق بالصين، قالت Fitch: “نما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع خلال العام الماضي، لكن صافي التجارة مثّل ثلث نمو الناتج المحلي الإجمالي. سيتباطأ هذا النمو بشكل حاد مع مكافحة المصدّرين لإعادة توجيه المبيعات على المدى القريب. “يستمر ركود بناء المنازل والضغوط الانكماشية في الصين، لكننا نتوقع تكثيفاً لتيسير السياسات المالية والنقدية”.

“كما نتوقع إعادة تدوير بعض عائدات الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية في الاقتصاد الأميركي خلال الأشهر الثمانية عشر المُقبلة، بما في ذلك من خلال التخفيضات الضريبية. ولكن مع تباطؤ أكبر اقتصادين في العالم، ستنتشر التداعيات على نطاق واسع، وينعكس ذلك في مراجعاتنا الشاملة للتوقعات بخفض التوقعات”، بحسب التقرير.

خفض الفائدة الأمريكية في الربع الرابع

في تقريرها الصادر اليوم تتوقع وكالة Fitch أن ينتظر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حتى الربع الرابع من العام 2025 قبل خفض معدلات الفائدة، على الرغم من تدهور توقعات النمو في الولايات المتحدة.

وذكرت أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الواردات بشكل حاد، “وشهدت توقعات التضخم للأسر الأمريكية على المدى المتوسط ​​ارتفاعاً مقلقاً خلال الشهرين الماضيين”.

وقالت الوكالة: “ومع ذلك، فإن الضعف المفاجئ للدولار الأميركي أتاح مجالاً أكبر للبنوك المركزية الأخرى لتخفيف سياساتها النقدية، ونتوقع الآن تخفيضات أكبر في معدلات الفائدة من البنك المركزي المصري الأوروبي ومن الأسواق الناشئة”.

وخفضت Fitch افتراضاتها لسعر خام برنت للعام 2025 بمقدار خمسة دولارات ليصل إلى 65 دولاراً للبرميل.

وأضافت: “انخفاض أسعار السلع الأساسية سيُسهّل أيضاً وتيرة أسرع لتيسير السياسة النقدية خارج الولايات المتحدة مع تباطؤ النمو”.