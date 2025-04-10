التخلص من دهون البطن والفخدين والذراعين والضهر باستخدام البيكنج صودا

البيكنج صودا او الكربوناتو من المكونات اللي هنلاقيها تقريبا في كل بيت, وليها فوايد واستخدامات كتير جدا, في كتير من الناس بيستخدموها في التنضيف او في خبز المعجنات, وكمان للبشرة ممكن تستخدم كسكراب, لكن البيكنج صودا ممكن نستخدمها بطرق تانية للصحة بشكل عام, ومن اهم استخداماتها انها ممكن تساعد على التخسيس وتقليل الدهون الزيادة, والنهاردة من خلال الفيديو هنشارك معاكم 3 وصفات بالبيكنج صودا للتخسيس.

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