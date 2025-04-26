كلاسيكو الأرض..القنوات الناقلة وموعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي "ملك إسبانيا"

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أحمد جودة - القاهرة - كلاسيكو الأرض.. القنوات الناقلة وموعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا 2025.. تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا 2025، والقنوات الناقلة للمواجهة المرتقبة، بالإضافة إلى آخر استعدادات الفريقين لهذا اللقاء الناري.

نهائي ناري بين ريال مدريد وبرشلونة اليوم السبت

تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم السبت 26 أبريل 2025 إلى ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية، حيث يحتضن المواجهة المنتظرة بين ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في كلاسيكو الأرض الذي ينتظره ملايين المتابعين حول العالم، وسط أجواء من الإثارة والتشويق.

إقرأ المزيد..ريال مدريد ضد برشلونة..كلاسيكو ناري اليوم في نهائي كأس ملك إسبانيا 2025

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة

ستُبث مباراة ريال مدريد ضد برشلونة عبر قناتي SSC SPORTS 1 HD وSSC SPORTS 5 HD، ضمن شبكة قنوات "SSC" السعودية، التي تملك حقوق بث البطولة حصريًا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يوفر لعشاق الكلاسيكو تجربة مشاهدة مميزة بجودة عالية.

كلاسيكو الأرض

طريق الفريقين إلى النهائي برشلونة ضد ريال مدريد

بلغ برشلونة النهائي بعدما تخطى عقبة أتلتيكو مدريد في نصف النهائي، حيث قدم أداءً قويًا وحاسمًا.

أما ريال مدريد فقد عبر إلى المباراة النهائية بعد فوزه المثير على ريال سوسيداد، ليضرب موعدًا جديدًا مع غريمه الأزلي في صراع لا يخلو من الندية والتاريخ العريق.

صراع الصدارة يزيد من سخونة اللقاء

كما يدخل برشلونة المواجهة بقيادة مدربه الألماني هانس فليك، وهو متصدر الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني بقيادة المخضرم كارلو أنشيلوتي.

ويأمل كلا الفريقين في تحقيق اللقب لتعزيز سجله التاريخي وإسعاد جماهيره.

نجوم تحت الأضواء في لقاء ريال مدريد ضد برشلونة اليوم في نهائي كأس ملك إسبانيا

كما يتوقع أن يشهد اللقاء مشاركة أبرز نجوم الفريقين، مثل كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور مع ريال مدريد، ولامين جمال ورافينيا مع برشلونة، مما يزيد من إثارة الكلاسيكو المنتظر ويعد الجماهير بعرض كروي استثنائي لا يُنسى.