مصدر لـ "دوت الخليج": مرتجي متمسك بعودة مدرب الأهلي السابق

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن تمسك خالد مرتجي أمين صندوق النادي والقائم بأعمال نائب رئيس النادي، بعودة السويسري رينيه فايلر لتدريب الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ" دوت الخليج "، أن مرتجي تحدث مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عقب توديع الفريق بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتابع: "مرتجي طالب الخطيب بعودة فايلر، خاصةً أن الاتجاه هو إقالة السويسري مارسيل كولر المدير الفني الحالي، إلا أن بيبو اكد له صعوبة عودته في ظل عدم ترحيبه بالعيش في القاهرة".

وأضاف: "أمين صندوق النادي الأهلي، أكد لرئيس النادي قدرته في الحصول على موافقته بالعودة مرة أخرى على ان يحصل على الضوء الأخضر للتحرك".

واختتم: "بيبو طالب مرتجي بإرجاء الأمر لحين عقد اجتماع مجلس الإدارة ووضع فايلر في الترشيحات، والتشاور حول الأمر قبل اتخاذ القرار النهائي".

وودع الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب التعادل أمام صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف لكل فريق في إياب نصف نهائي البطولة بعد التعادل ذهابًا سلبيًا.