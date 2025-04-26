نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نورهان منصور: «أساس نجاح العمل الفني وجود مخرج شاطر».. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة نورهان منصور عن كواليس مشاركتها في مسلسل قهوة المحطة، مشيدةً بعوامل النجاح التي ساهمت في تميز العمل وتحقيقه لصدى واسع بين الجمهور والنقاد على حد سواء.

تصريحات نورهان منصور

وأوضحت نورهان منصور في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج “سبوت لايت” المذاع عبر قناة صدى البلد، قائلة: “أي عمل فني علشان يحقق نجاح كبير لازم يكون وراه مايسترو شاطر، وده كان متحقق فعلًا في قهوة المحطة بداية من وجود سكريبت قوي كتبه أستاذ عبد الرحيم كمال، وده في حد ذاته بيدي أساس متين تبني عليه أي مشروع فني ناجح”.

وأضافت نورهان منصور قائلة: “بيتفضل بقى دور المايسترو الحقيقي، وهو المخرج، وجود مخرج شاطر هو اللي بيطلع العمل بالشكل الصح، لأنه القائد اللي بيوجه كل عناصر الإنتاج ويطلع منها أفضل ما فيها”.

وتابعت نورهان منصور، قائلة: “في أعمال فنية كتير أفكارها بسيطة، واتعملت قبل كده، لكن وجود مخرج متمكن وقدير بيقدر يحول الفكرة العادية لعمل فني يبهر الجمهور ويكسر الدنيا، وده اللي حصل مع قهوة المحطة وأعمال تانية كتير”.

وركّزت نورهان منصور، على أهمية العناصر التكميلية لنجاح أي عمل، قائلة: “أكيد كمان وجود كاست تمثيلي قوي، وشركة إنتاج محترمة بتؤمن بالمشروع، بيفرقوا جدًا، لكن من وجهة نظري الشخصية، اللي باحترم أي حد يختلف معاها، المخرج الشاطر هو أهم عنصر في أي عمل فني ناجح”.

كما سلطت نورهان منصور الضوء على دور الشباب في صناعة الفن، وأكدت أن دخول دماء جديدة لأي مشروع فني هو بمثابة تجديد شرايين الحياة فيه، قائلة: “وجود الشباب في الحياة مهم، فبالك بقى بعمل فني، اللي هو أصلًا بينبض بالحياة، وجود شباب بيشاركوا، ومعاهم شركات إنتاج قوية بتدعمهم، ده بيجدد أي مشروع وبيخليه يعيش ويتطور”.

وأشادت نورهان منصور، بدور شركات الإنتاج التي منحت الفرصة للوجوه الجديدة في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن تلك الخطوات تُعد مخاطرة محسوبة ولكنها ضرورية، قائلة: “بصراحة معظم الفرص اللي الشباب أخدوها في الفترة اللي فاتت كانوا جادين فيها وبيستحقوها، وده شيء يُحسب لشركات الإنتاج اللي دعمتهم وآمنت بموهبتهم”.

واختتمت نورهان منصور حديثها بتأكيدها على أهمية أن تظل هذه الفرص متاحة لمواهب حقيقية تستحقها؛ لأن ذلك يضمن استمرار تدفق الإبداع وتطور الساحة الفنية.