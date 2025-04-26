نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد خميس:" حبي للتاريخ جه من القراءة.. ومنطقة دهشور بها 13 هرم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان والمرشد السياحي محمد خميس ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر شاشة قناة "ON”،وكشف خلال اللقاء عن كثير من الأسرار المتعلقة بحياته الخاصة ومشواره المهني، كما كشف جزء كبير من حضارة مصر العريقة.

محمد خميس

أبرز تصريحات محمد خميس

وقال "خميس" عن نشأته وبدايته في كمرشد سياحي:"اتخرجت من كلية الطب تقريبًا سنة 2000، وحبي للتاريخ جه من القراءة، وقرأت موسوعة مصر القديمة وأنا في ابتدائي ومكنتش فاهمها، وبدأت أحاول أزور المناطق الأثرية مع نفسي وأشوف إيه اللي بيحصل فيها".

وأضاف: "منطقة أهرامات الجيزة نفسها تضم 8 أهرامات بخلاف الأهرامات الثلاثة المعروفة لدينا، كما أن منطقة دهشور تضم 13 هرم، من بينهم أهرامات كبيرة".

وتابع: "هرم ونس في سقارة هو أحد أهم الأهرامات في تاريخ مصر، لأنه أول هرم يكون عليه نقوش ونصوص كتابية دينية على جدرانه، وعند تسليط الإضاءة على زاوية معينة في الجدران، ترى النقوش واضحة وبارزة".