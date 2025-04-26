نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي السعودي ضد بوريرام في ربع نهائي دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - اختار الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة بوريرام التايلاندي، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الأهلي ضد بوريرام التايلاندي

يلتقي الأهلي مع بوريرام، مساء اليوم السبت الموافق 26 أبريل 2025 على ملعب "الإنماء" بالمملكة العربية السعودية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بوريرام

‎حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

‎خط الدفاع: ماتيو دامس، ميريح ديميرال، روجير إيبانيز، علي مجرشي.

‎خط الوسط: كيسيه، جابري فيجا، رياض محرز.

‎خط الهجوم: إيفان توني، روبرتو فيرمينيو، جالينو.

تنقل مباراة الأهلي ضد بوريرام في دوري أبطال آسيا في السعودية على قناة SSC1، وفي قطر والبلاد العربية الأخرى باستثناء الإمارات، ستقوم قناة بي إن سبورتس آسيا والكاس 9 ببث المباراة المنتظرة.

‎أما القناة الناقلة للمواجهة المنتظرة في الإمارات، فستكون أبوظبي الرياضية آسيا 1، والمتاحة عبر الإنترنت فقط.

