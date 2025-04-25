طريقة يابانية لعلاج الجسم بتدليك الايدين بس

في الفن الياباني القديم اكتشفوا ان كل مشكلة في الجسم جذورها او اساسها هو التوتر ، وافضل طريقة للتخلص من التوتر ده هي تنضيف مسارات الطاقة المسدودة من خلال تدليك الايدين ، وحسب التكنيك ده ، ان كل صوباع بيرتبط باعضاء وعواطف معينة ، عشان كده كل اللي عليكي تعمليه هو الضغط وتدليك صوابع ايديكي لحد ما تحسي بالراحة ، والنهاردة من خلال الفيديو هنشارك معاكم طريقة تدليك الايد لعلاج مشاكل الجسم.

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