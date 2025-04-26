نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم الجولة الواحد والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم موسم 2025 إذ تقام العديد من المباريات اليوم في الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم نكشفها إليكم متابعي موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة باير ليفركوزن X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 3 بايرن ميونخ X ماينز 05 – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5 هوفنهايم X بوروسيا دورتموند – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 6 فولفسبورج X فرايبورج – الساعة 4:30 عصرا هولشتاين كيل X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرا آينتراخت فرانكفورت X لايبزيج – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5 ويتصدر فريق بايرن ميونيخ ترتيب الدوري الالماني برصيد 72 نقطة ويهتم موقع دوت الخليج الرياضي بنقل كافة الأخبار والأحداث الرياضيه لحظة بلحظة

