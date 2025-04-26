نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلغاء مران الأهلي.. انطلاق اجتماع الخطيب وكولر لبحث مستقبله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ منذ قليل اجتماع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق ومحمد رمضان المدير الرياضي للنادي ونائبه محمد شوقي، وذلك بحضور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي لمناقشة مستقبل المدير الفني وجهازه المعاون بعد الخروج الإفريقي امس أمام صن داونز، في نصف نهائي البطولة.

وحسم فريق صن داونز الجنوب إفريقي تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، رغم تعادله مع الأهلي بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، لحساب منافسات إياب نصف النهائي.

وأخطر مجلس إدارة النادي الأهلي لاعبو الفريق، بإلغاء المران الذي كان محدد له في الخامسة مساء اليوم، بسبب الاجتماعات الطارئة لمجلس الإدارة مع الجهاز الفني والإداري، لبحث تداعيات الخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



تشكيل صن داونز الرسمي أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا



في حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

رباعي خط الدفاع: كيكانا، موداو، موكوينا، وليبوسا.

في خط الوسط: أدامز، لوكاس ريبيرو، مارسيلو أليندي، وموديبا.

أما في خط الهجوم: ماتيوس - أرثور أوليفيرا.



تشكيل الأهلي ضد صن داونز



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأحمد رضا وطاهر محمد.

خط الهجوم: جراديشار.

جلس على دكة البدلاء: عمر كمال وأكرم توفيق ووسام أبو علي وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومصطفى شوبير وأشرف بن شرقي.

نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز



كانت مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز، التي أقيمت في بريتوريا بجنوب إفريقيا، انتهت بالتعادل السلبي، بعدما كان الأحمر قاب قوسين أو أدنى من العودة بفوز ثمين.

