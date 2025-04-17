مال وأعمال

وزير الاستثمار: نسعى لتسهيل دخول المنتجات المصرية عالية…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الاستثمار: نسعى لتسهيل دخول المنتجات المصرية عالية… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 17 أبريل 2025 09:14 صباحاً - محمد أحمد_ أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتسهيل دخول المنتجات المصرية إلى السوق التونسي، لا سيّما السلع ذات الجودة العالية والمطابقة للمعايير الدولية.

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وأعرب الخطيب خلال لقائه مع سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، عن استعداد الجانب المصري لتلبية كافة الاشتراطات الفنية، والتعاون مع الجهات المختصة في تونس، بما يضمن سلامة وجودة الصادرات المصرية.

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وأشار الخطيب إلى حرص مصر على تذليل جميع العقبات التي تواجه المصدرين التونسيين إلى السوق المصرية ، خصوصًا فيما يتعلق بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، والذي يهدف إلى تسهيل حركة التجارة وتسريع إجراءات الإفراج عنها.

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وشدد وزير الاستثمار على أهمية مواصلة العمل المشترك لإزالة أي معوقات قد تعترض حركة التبادل التجاري بين البلدين، لاسيما في ما يخص سرعة الإفراج عن الشحنات المصرية في الموانئ التونسية، بما يعزز الثقة المتبادلة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

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وأضاف أن مصر ترحب بتعزيز فرص التكامل الاقتصادي والاستثماري مع تونس، خصوصًا في القطاعات الواعدة مثل الصناعات الغذائية، والأجهزة الكهربائية، والأدوية، والغزل والنسيج، من خلال إقامة مشروعات استثمارية مشتركة.

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ولفت الخطيب إلى أهمية دراسة إنشاء خط ملاحي منتظم بين البلدين، لما له من أثر كبير في تنمية حركة التجارة، وخفض تكاليف الشحن، ودعم مجتمع الأعمال في كل من مصر وتونس.

من جانبه، أكد سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، على استراتيجية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأشار  إلى أهمية استمرار التنسيق والتشاور المشترك، والعمل على إزالة التحديات التي تواجه حركة التجارة، وتعزيز التعاون الاستثماري، بما يلبي تطلعات الجانبين نحو تحقيق شراكة اقتصادية متكاملة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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