الصبار من النباتات اللي ليها فوايد كتير جدا ، وتقدري تستخدميه في روتينك للعناية بالبشرة والشعر والحصول على بشرة وشعر صحيين ، لانه بيحتوي على خصائص منشطة وعلاجية ، والنهاردة من خلال الفيديو هنشارك معاكم ماسك ليلي بالصبار لبشرة صافية وصحية.

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