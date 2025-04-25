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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم الإفريقية لمتابعة مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي والتي يتنافس فيها العديد من الأندي من أجل التتويج باللقب الأعرق على مستوى القارة السمراء.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل مباريات العودة في الدور قبل النهائي في دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي وذلك يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025.

نجح الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي على حساب الترجي التونسي الذي فاز عليه بهدف نظيف في مجموع مبارتي الذهاب والعودة.

شارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي 58 فريق، منهم 52 فريق بدايتهم من الدور التمهيدي وهو عبارة عن دور لخروج المغلوب من مباراتي الذهاب والعودة.

أما باقي الأندية فبدأت من الدور التمهيدي الثاني وهي الأندية الأفضل نتائج في البطولة المواسم السابقة.

يتأهل من الدور التمهيدي الثاني 16 نادي، يتم توزيعهم على 4 مجموعات يتأهل من كلٍ منها فريقان فقط وتعود مباريات خروج المغلوب من دور الثمانية حتى المباراة النهائية.

مواعيد مباريات اليوم في دوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات العودة في الدور قبل النهائي في دوري أبطال إفريقيا...

- صن داونز الجنوب إفريقي والأهلي الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

- أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي وبيراميدز الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

