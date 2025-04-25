نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى أبو سريع ينضم لعالم "الميتافيرس" في تجربة درامية جديدة مع معتصم النهار وميرنا نور الدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انضم الفنان مصطفى أبو سريع إلى فريق عمل مسلسل "أنا أنت أنت مش أنا"، في خطوة جديدة تجمعه بالنجم معتصم النهار والنجمة ميرنا نور الدين، ضمن عمل درامي لايت كوميدي يتناول عالم "الميتافيرس" وتأثيرات السوشيال ميديا، في 15 حلقة من المقرر بدء تصويرها الشهر المقبل.

المسلسل يُعد أول بطولة للفنان السوري معتصم النهار داخل الدراما المصرية، وهو من فكرة المطرب كريم أبو زيد، وسيناريو شقيقه السيناريست أحمد محمود أبو زيد، بينما يتولى الإخراج هشام الرشيدي.

ويشهد "أنا أنت أنت مش أنا" مراحل تحضيرية مكثفة حاليًا من تعاقدات نهائية ومعاينات أماكن التصوير، استعدادًا لانطلاق الكاميرا قريبًا.

وكان مصطفى أبو سريع قد شارك في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "العتاولة 2" مع نخبة من النجوم أبرزهم أحمد السقا وطارق لطفي وزينة، فيما ظهر معتصم النهار في مسلسل "نفس" إلى جانب عابد فهد ودانييلا رحمة، بينما تألقت ميرنا نور الدين في مسلسل "فهد البطل" مع أحمد العوضي وأحمد عبد العزيز.