موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم الإفريقية عن موعد مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 4 مواسم متتالية، حيث فاز في عام 2020 على الزمالك وفي عام 2021 على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.

ويطمح الأهلي بقيادة مارسيل كولر في التتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال إفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022/2023 و2023/2024.

سيواجه الفائز من مباراة الأهلي وصن داونز نظيره الفائز من مواجهة بيراميدز وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى في نهائي دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي.



موعد مباراة صن داونز والأهلي في دوري أبطال إفريقيا



من المقرر أن تقام مباراة صن داونز والأهلي يوم الجمعة 25 أبريل 2025 على استاد القاهرة وذلك ضمن منافسات مباريات العودة في الدور قبل النهائي في دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات دوري أبطال إفريقيا، حيث يمكن مشاهدة مباراة صن داونز والأهلي عبر قناة 1 beIN Sports وسيقوم عصام الشوالي بالتعليق على أحداث المباراة.

