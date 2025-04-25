نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تطور جيلا جديدا من القوارب العسكرية المسيّرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكر موقع Naval Today أن كوريا الجنوبية تعمل على مشروع لتطوير جيل جديد من القوارب العسكرية المسيّرة لجيشها.

وجاء في منشور على الموقع: "تتعاون شركة Hyundai Heavy Industries (HHI) مع الخبراء في سلاح البحرية في كوريا الجنوبية لتطوير جيل جديد من القوارب القتالية المسيّرة، وفي الثاني والعشرين من الشهر الجاري أعلنت (HHI) عن توقيع عقود لتطوير هذه القوارب".

وتبعا للموقع فإن (HHI) ستستغل خبراتها السابقة في تطوير السفن لتطوير قوارب USV الجديدة التي ستصبح أداة مهمة لضمان الأمن البحري لكوريا الجنوبية. وستستعمل هذه القوارب في مهمات الاستطلاع العسكري وفي المهمات القتالية البحرية، وستغني القوات البحرية في كوريا الجنوبية عن السفن والقوارب العسكرية المأهولة.

وتخطط (HHI) هذا الشهر لإطلاق المشروع المذكور، وهو ما يمثل بداية مرحلة وضع التصاميم للقوارب الجديدة، والتي ستستمر حتى ديسمبر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن شركة Hyundai Heavy Industries الكورية الجنوبية، ومنذ العام 1975 طوّرت 118 سفينة حربية، بما فيها 18 سفينة تم تصديرها لعدة دول، كما صنعت مدمرتين صاروخيتين لصالح القوات البحرية في كوريا الجنوبية