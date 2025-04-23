8 حيل مكياج لاستخدام كريم الاساس الغامق على بشرتك

مشكلة بتحصل مع كتير من البنات ، وهي اختيار لون كريم اساس اغمق من لون بشرته ، النهاردة من خلال الفيديو هنساعدك في حل المشكلة دي وهنشارك معاكم 8 حيل مكياج لكريم الاساس الغامق عشان تفتحي درجته ويناسب لون بشرتك.

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