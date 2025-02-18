اكتشف أجمل الأماكن السياحية في جازان

رياض - احمد صلاح - تقع مدينة جازان في جنوب غرب المملكة العربية السعودية، وهي واحدة من أبرز الوجهات السياحية التي تمتاز بجمالها الطبيعي وتنوعها البيئي.
1. جزر فرسان: لؤلؤة البحر الأحمر
تُعد جزر فرسان من الوجهات الأكثر شهرة في جازان، حيث تقع على بعد حوالي 50 كم من الساحل.
2. جزيرة المرجان: وجهة لمحبي الاستجمام
تُعد جزيرة المرجان واحدة من أجمل الجزر في جازان، حيث تتمتع بشواطئ ذات رمال 3. منتزه سد وادي جازان: لوحة طبيعية ساحرة
يُعتبر منتزه سد وادي جازان واحدًا من أهم المعالم السياحية في المنطقة.
4. القلعة الدوسرية: شاهدٌ على التاريخ
تقع القلعة الدوسرية على قمة تل مرتفع في جازان.
5. القرية التراثية: نافذة على الماضي
للمهتمين بالثقافة والتراث، تُعد القرية التراثية في جازان واحدة من أفضل الأماكن لاستكشاف العادات والتقاليد السعودية الأصيلة.