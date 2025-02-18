اكتشف أجمل الأماكن السياحية في جازان

1. جزر فرسان: لؤلؤة البحر الأحمر

رياض - احمد صلاح - تقعفي جنوب غرب، وهي واحدة من أبرز الوجهات السياحية التي تمتاز بجمالها الطبيعي وتنوعها البيئي.

تُعد جزر فرسان من الوجهات الأكثر شهرة في جازان، حيث تقع على بعد حوالي 50 كم من الساحل.

2. جزيرة المرجان: وجهة لمحبي الاستجمام

تُعد جزيرة المرجان واحدة من أجمل الجزر في جازان، حيث تتمتع بشواطئ ذات رمال 3. منتزه سد وادي جازان: لوحة طبيعية ساحرة

يُعتبر منتزه سد وادي جازان واحدًا من أهم المعالم السياحية في المنطقة.

4. القلعة الدوسرية: شاهدٌ على التاريخ

تقع القلعة الدوسرية على قمة تل مرتفع في جازان.

5. القرية التراثية: نافذة على الماضي

للمهتمين بالثقافة والتراث، تُعد القرية التراثية في جازان واحدة من أفضل الأماكن لاستكشاف العادات والتقاليد السعودية الأصيلة.