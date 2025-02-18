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اكتشف أجمل الأماكن السياحية في جازان

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اكتشف أجمل الأماكن السياحية في جازان

رياض - احمد صلاح - تقع مدينة جازان في جنوب غرب المملكة العربية السعودية، وهي واحدة من أبرز الوجهات السياحية التي تمتاز بجمالها الطبيعي وتنوعها البيئي.

 1. جزر فرسان: لؤلؤة البحر الأحمر

تُعد جزر فرسان من الوجهات الأكثر شهرة في جازان، حيث تقع على بعد حوالي 50 كم من الساحل.

 2. جزيرة المرجان: وجهة لمحبي الاستجمام

تُعد جزيرة المرجان واحدة من أجمل الجزر في جازان، حيث تتمتع بشواطئ ذات رمال 3. منتزه سد وادي جازان: لوحة طبيعية ساحرة

يُعتبر منتزه سد وادي جازان واحدًا من أهم المعالم السياحية في المنطقة.

 4. القلعة الدوسرية: شاهدٌ على التاريخ

تقع القلعة الدوسرية على قمة تل مرتفع في جازان.

5. القرية التراثية: نافذة على الماضي

للمهتمين بالثقافة والتراث، تُعد القرية التراثية في جازان واحدة من أفضل الأماكن لاستكشاف العادات والتقاليد السعودية الأصيلة.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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