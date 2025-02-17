برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في شركة أسمنت الرياض | همّة

تفاصيل البرنامج

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة أسمنت الرياض عن إطلاق برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف تحت مسمى "همّة 4"، والذي يستهدف حملة شهادة الثانوية العامة بالإضافة إلى خريجي الجامعات والكليات الفنية. يهدف البرنامج إلى تأهيل المشاركين للانضمام إلى سوق العمل من خلال تدريب مكثف يتناسب مع احتياجات الشركة.

الوظائف المتاحة يشمل البرنامج مجموعة من الوظائف الشاغرة التي يمكن للمتدربين التقدم لها، ومن أبرزها: مهندس كهربائي

مهندس ميكانيكي

مهندس كيميائي

فني صيانة ميكانيكية

فني مختبرات كيميائية

فني قوى كهربائية

مشغل موقع

مساعد فني كهربائي

مساعد فني ميكانيكي

متطلبات البرنامج حددت الشركة عدة متطلبات للمشاركة في البرنامج، منها: حاملي شهادة الثانوية العامة: مدة البرنامج سنتان.

حاملي شهادات الجامعات والكليات الفنية: مدة البرنامج سنة واحدة.

مزايا البرنامج يتمتع المتدربون في برنامج "همّة 4" بالعديد من المزايا، بما في ذلك: تأمين طبي شامل.

رواتب ومكافآت مجزية.

فرصة للتوظيف الدائم بعد انتهاء التدريب.

طريقة التقديم أعلنت شركة أسمنت الرياض أن التقديم للبرنامج متاح حتى يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025. يمكن للراغبين في التقديم زيارة الموقع الرسمي للشركة من هنا.