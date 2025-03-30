أخبار اليمن : الشريف يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الفطر المبارك

الشريف يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الفطر المبارك

رفع الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1446هـ، فيما يلي نصها:

الأخ المناضل الشيخ/ صادق بن أمين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام – الأكرم

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك يطيب لي أن أرفع إليكم أرق التهاني وأطيب الأمنيات، مشيدين في الوقت نفسه بحكمتكم في تبني مواقف مؤتمرية وطنية وقومية تنطلق من مبادئ وقيم ونصوص الميثاق الوطني واخرها مواقف الرفض للعدوان الامريكي على بلادنا ،والدعم والمساندة والتأييد لخطوات القوات المسلحة فيما يخص مواجهة ذلك العدوان ،و مناصرة الشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة.

مرة اخرى نهنئكم سائلين الله ان يعيده عليكم وأنتم في أتم الصحة والعافية، وقد تحقق لشعبنا اليمني العظيم النصر والسلام، وكل عام وأنتم بخير.

أخوكم/الشيخ/ خالد عبدالوهاب الشريف

الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية