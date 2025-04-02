استقرار الذهب قرب أعلى مستوياته
تمسكت أسعار الذهب بمستوى مرتفع يوم الأربعاء، بعد أن قفزت إلى أعلى مستوى على الإطلاق في الجلسة السابقة، في وقت ينتظر فيه المستثمرون تفاصيل خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة، ليصل إلى 3128.62 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1024 بتوقيت غرينتش، وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5 بالمئة إلى 3163 دولاراً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 33.99 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 978.90 دولار، وزاد البلاديوم 0.2 إلى 985.80 دولار.
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