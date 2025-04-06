الصحة بغزة تحذر من منع إسرائيل إدخال لقاحات شلل الأطفال

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أبريل 2025 05:25 مساءً - حذرت وزارة الصحة في غزة من التداعيات الخطيرة لمنع السلطات الإسرائيلية إدخال لقاحات شلل الأطفال إلى القطاع، معتبرة أن هذا الإجراء "قنبلة موقوتة" ستؤدي إلى تفش وبائي واسع النطاق.

وأكدت الوزارة أن استمرار منع إدخال اللقاحات يعد استهدافا غير مباشر لأطفال القطاع، حيث يتهدد خطر الإصابة بالشلل الدائم والإعاقات المزمنة نحو 602 ألف طفل في حال لم تتوفر لهم اللقاحات اللازمة.

وبينت أن هذا الإجراء يعرقل الجهود الكبيرة التي بذلتها الطواقم الصحية على مدار الأشهر السبعة الماضية للحفاظ على صحة الأطفال ومناعة المجتمع.

وحذرت الوزارة من أن انهيار هذه الجهود سيؤدي إلى تداعيات كارثية على المنظومة الصحية التي تعاني أصلا من استنزاف كبير بسبب الحصار المستمر والعدوان المتكرر، كما ستتضاعف الآثار الاجتماعية والاقتصادية نتيجة انتشار الأمراض، مما يضع القطاع أمام موجة جديدة من المعاناة الإنسانية.

وفي سياق التصريح، دعت وزارة الصحة الجهات الدولية والمحلية المعنية إلى الضغط على السلطات الإسرائيلية لإدخال اللقاحات فورا، وتسهيل توفير ممرات آمنة لضمان وصولها إلى الأطفال في مختلف مناطق القطاع دون عوائق.

وأكدت الوزارة أن الحق في الصحة هو حق إنساني وأساسي لا يمكن التنازل عنه، محملة السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن أي تدهور صحي أو إنساني قد يحدث نتيجة هذا الإجراء التعسفي.