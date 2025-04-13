حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 08:30 مساءً - منع دخولة السعودية مدة 5 سنوات.. العليا للحج توضح عقوبة المعتمر المخالف، قال ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إنه تم وقف تأشيرة العمرة منذ 29 رمضان، ومن كان معه تأشيرة دخول فى 29 مارس فآخر موعد لها اليوم الأحد، وإذا حضر المعتمر غدا فلن يدخل الأراضى السعودية، لأن التأشيرة صالحة حتى اليوم فقط 13 إبريل.

وأضاف ناصر ترك خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أنه من سيدخل اليوم الأراضى المقدسة يجب أن يغادر يوم 29 أبريل، لأنه بدءا من 1 ذي القعدة لن يكون هناك أى مواطن فى المملكة إلا من يحمل تأشيرة حج.

وأوضح ناصر ترك أن من يخل بهذه التعليمات فإن هناك حملات تفتيش ستبدأ فى مكة والمدينة منذ 1 ذي القعدة ومن يتم ضبطه سيتم ترحيله لأنه بذلك كسر الفيزا، ويتم منعه من الدخول لمدة 5 سنوات وأكثر، وغرامات تصل إلى 100 ألف ريال سعودى.

ولفت ناصر ترك إلى أن هناك تنسيقا مصريا سعوديا على أعلى مستوى، بسبب ما حدث العام الماضى فى موسم الحج.