نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب أرمينيا يشارك بالجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم للجمباز الإيقاعي بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك المنتخب الأرميني للجمباز الإيقاعي في الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس العالم للجمباز 2025، المقامة في الصالة الرئيسية بمجمع ستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 25 إلى 28 أبريل 2025.

ويُعد حضور المنتخب الأرميني جزءًا من المشاركة الدولية المميزة في البطولة، التي تشهد تنافسًا قويًا بين أبرز المنتخبات العالمية من أجل حسم بطاقات التأهل إلى بطولة العالم المقبلة.

وشهد حفل الافتتاح ومنافسات اليوم الأول دعمًا خاصًا للمنتخب الأرميني، حيث شارك سفير أرمينيا بالقاهرة، أرمن ساركيسيان، وعدد من أفراد الجالية الأرمينية المقيمة في مصر، في مؤازرة الفريق، رافعين الأعلام الأرمينية في المدرجات وسط أجواء حماسية مليئة بالفخر والانتماء.

وتأتي هذه المشاركة ضمن استعدادات المنتخب الأرميني للاستحقاقات الدولية المقبلة، وسعيه إلى تحقيق نتائج متميزة تؤهله لمنافسات كأس العالم.

كما تؤكد البطولة على مكانة مصر كوجهة رياضية قادرة على استضافة البطولات العالمية بنجاح وسط حضور جماهيري ورسمي واسع.