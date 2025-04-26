نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة باير ليفركوزن ضد أوجسبورج في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبي وعشاق كرة القدم الألمانية مباراة باير ليفركوزن وأوجسبورج وذلك ضمن منافسات الدوري الألماني في الموسم الحالي.

تعادل باير ليفركوزن مع سانت باولي بهدف لكل منهما في الجولة الماضية من البوندزليجا كما تعادل أوجسبورج مع آينتراخت فرانكفورت سلبيا في نفس الجولة.

يحتل باير ليفركوزن المركز الثاني برصيد 64 نقطة في جدول الدوري الألماني في الموسم الحالي بينما يحتل أوجسبورج المركز العاشر برصيد 43 نقطة.

موقف باير ليفركوزن وأوجسبورج في الدوري الألماني

احتل باير ليفركوزن المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الماضي برصيد 90 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 28 مباراة وتعادل في 6 مباريات ولم يخسر أية مباراة.

في حين احتل أوجسبورج المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الماضي برصيد 39 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 9 مباريات وخسر 15 مباراة.

موعد مباراة باير ليفركوزن وأوجسبورج في الدوري الألماني

من المقرر أن تقام مباراة باير ليفركوزن وأوجسبورج يوم السبت 26 أبريل 2025 على ملعب باي ارينا معقل باير ليفركوزن وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات الدوري الألماني، حيث يمكن مشاهدة مباراة آينتراخت فرانكفورت وأوجسبورج عبر قناةbeIN Sports HD XTRA.