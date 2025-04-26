نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف معاشات مايو 2025 وطريقة الاستعلام عنها.. تفاصيل كاملة بعد قرارات التأمينات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب أصحاب المعاشات في مصر موعد صرف معاشات شهر مايو 2025، بالتزامن مع استعداد الحكومة لتطبيق زيادات جديدة في المعاشات وفقًا لما أعلنته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

موعد صرف معاشات مايو 2025

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر مايو 2025 سيبدأ يوم السبت الموافق 1 مايو 2025، وذلك وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019، والذي ينص على بدء صرف المعاشات مع أول يوم من كل شهر.

أماكن صرف معاشات مايو 2025

وفرت هيئة التأمينات الاجتماعية عدة وسائل مرنة لصرف معاشات مايو 2025، حرصًا على التيسير على المواطنين أصحاب المعاشات، وتشمل أماكن الصرف الآتية:

منافذ هيئة البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات.

فروع البنوك الحكومية والبنوك التجارية.

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة.

منافذ شركة "فوري" المنتشرة في مختلف المناطق.

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة الخاصة بصاحب المعاش.

خطوات الاستعلام عن قيمة معاش مايو 2025

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن بياناتهم المالية بسهولة من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

اختيار أيقونة "صاحب معاش" ثم الضغط على "الخدمات التأمينية".

تحديد خيار "الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش".

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة على الموقع.

الضغط على زر "استعلام"، وستظهر كافة البيانات الأساسية المتعلقة بملف المعاش.

موعد تطبيق زيادة المعاشات 2025

في إطار دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستواهم المعيشي، أعلنت الحكومة المصرية عن تطبيق زيادة جديدة على المعاشات اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين أوضاع الفئات الأكثر احتياجًا ومراعاة الظروف الاقتصادية العالمية.