بـ30 جنيهًا فقط.. طرح كميات ضخمة من السكر الحر في المجمعات الاستهلاكية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 12:31 مساءً - قامت وزارة التموين والتجارة بقيادة الدكتور شريف فاروق بطرح عدد كبير من السكر الحر في كافة منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر 30 جنيه فقط لا غير في الكيلو.

ويأتي هذا الطرح ضمن واحدة من جهود الوزارة من أجل تعزيز استراتيجي للسلع الأساسية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وقد أدت تلك الجهود إلى زيادة كبيرة بمخزون السلع، مما ساعد الوزارة على إطلاق عدة مبادرات من أجل توفير السلع بكميات ضخمة وكبيرة وبسعر مخفض يصل إلى 30% في المعارض والمنافذ والأسواق.