كم يوم باقي على إجازة عيد العمال 2025؟ تفاصيل الإجازة في مصر

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أحمد جودة - القاهرة - "كم يوم متبقي على إجازة عيد العمال 2025؟ كل التفاصيل هنا!

مع اقتراب إجازة عيد العمال 2025 في جمهورية مصر العربية، يزداد البحث بين الموظفين في القطاع العام والقطاع الخاص حول موعد الإجازة وما إذا كانت ستشمل جميع القطاعات في الدولة. في هذا المقال، نقدم لكم كل ما تريدون معرفته عن الإجازة، وكيف ستتوزع على العاملين في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالـ بنوك مصر.

تفاصيل إجازة عيد العمال 2025 في مصر

عيد العمال هو مناسبة عالمية تحتفل فيها الدول بجهود العاملين في جميع القطاعات سواء كانت حكومية أو خاصة، وتقديرًا لإسهاماتهم في تنمية البلاد. في هذا السياق، أعلنت الحكومة المصرية عن أن إجازة عيد العمال 2025 ستكون يوم الخميس 1 مايو 2025، على أن يحصل العاملون في جميع القطاعات على إجازة مدفوعة الأجر في هذا اليوم.

إجازة ممتدة لثلاثة أيام: بمناسبة عيد العمال، سيحصل العاملون على إجازة ممتدة تشمل يوم الخميس 1 مايو 2025 (عيد العمال) بالإضافة إلى يوم الجمعة 2 مايو 2025 ويوم السبت 3 مايو 2025، ليعود الموظفون إلى العمل في يوم الأحد 4 مايو 2025.

سيكون يوم الخميس 1 مايو إجازة رسمية في جميع أنحاء الجمهورية، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، لتكريم جهود العاملين في جميع المجالات.

إجازة عيد العمال في البنوك المصرية

أعلن البنك المركزي المصري أن القطاع المصرفي في مصر سيشهد تعطيل العمل في جميع البنوك يوم الخميس 1 مايو 2025، على أن يتم استئناف العمل بشكل طبيعي في يوم الأحد 4 مايو 2025. وهذا يشمل البنوك الحكومية والبنوك الخاصة على حد سواء.

إجازة البنوك ستشمل جميع العاملين في القطاع المصرفي سواء في البنوك الحكومية أو البنوك الخاصة.

سيتم استئناف العمل في البنوك المصرية بعد العطلة الرسمية يوم الأحد 4 مايو 2025.

كم يوم باقي على إجازة عيد العمال؟

بما أن اليوم هو الجمعة 25 أبريل 2025، فإن إجازة عيد العمال 2025 ستكون بعد 6 أيام فقط، أي في الخميس 1 مايو 2025.

إجازة عيد العمال تمتد لمدة ثلاثة أيام متتالية، حيث ستشمل الخميس والجمعة والسبت، على أن يعود العمل بشكل طبيعي يوم الأحد 4 مايو 2025.