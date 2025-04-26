في وداع رجل السلام .. مصر تشارك العالم تأبين البابا فرنسيس

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 12:31 مساءً - نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، في مراسم وداع البابا فرنسيس، الذي رحل عن عالمنا بعد مسيرة حافلة بخدمة الإنسانية وتعزيز قيم السلام والمحبة.

وأثناء مشاركة واجب العزاء، أعرب عن تعزيته للكنيسة الكاثوليكية وأتباعها، كما أشاد بـ الإرث الذي تركه البابا الراحل من نشر المودة والمحبة والتسامح بين الناس.

وكان رحيله عن عمر ناهز الـ 88 عام، حيث أوصى بدفنه داخل كنسية سانتا ماريا ماجوري في مكان تخزين الشموع سابقًا، كما رفض مراسم العزاء المبالغ فيها وزينة القبور، رغبةً منه في أن يظل قريبًا من حياة الكهنة البسطاء التي أحبها.

ستحتضن الكنيسة التاريخية، المزينة بذهب قادم من رحلات كولومبوس، جسد البابا الذي لطالما نشر السلام أينما حلّ، وسط مشاعر محبة وحجّ من زوار تأثروا بمسيرته وإنسانيته الفريدة.