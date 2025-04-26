قنوات مفتوحة لنقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا

ويحتضن ملعب لا كارتوخا مباراة ريال مدريد ونظيره فريق برشلونة اليوم السبت في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

محمد يوسف

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