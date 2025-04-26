نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم السبت الجولة الرابعة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2025. إذ تقام العديد من المباريات ويكشف إليكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية عن مواعيد مواجهات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز. مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة تشيلسي X إيفرتون – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1 برايتون X وست هام – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2 نيوكاسل يونايتد X إيبسويتش تاون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1 ساوثهامتون X فولهام – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2 وولفرهامبتون X ليستر سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1 ويتصدر فريق ليفربول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 79 نقطة ويهتم موقع دوت الخليج الرياضي بنقل كافة الأخبار والأحداث الرياضيه لحظة بلحظة