نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بايرن ميونخ ضد ماينز في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم الألمانية عن موعد مباراة بايرن ميونخ وماينز وذلك ضمن منافسات الدوري الألماني في الموسم الحالي.

موعد مباراة بايرن ميونخ وماينز في الدوري الألماني

من المقرر أن تقام مباراة بايرن ميونخ وماينز يوم السبت 26 أبريل 2025 على ملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونخ وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات الدوري الألماني، حيث يمكن مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وماينز عبر قنوات beIN Sports HD.

اكتسح بايرن ميونخ نظيره هايدنهايم برباعية نظيفة في الجولة الماضية من البوندزليجا بينما تعادل ماينز مع فولفسبورج بهدفين لكل منهما في نفس الجولة.

يحتل بايرن ميونخ المركز الأول برصيد 72 نقطة في جدول الدوري الألماني في الموسم الحالي بينما يحتل ماينز المركز السادس برصيد 47 نقطة.

موقف بايرن ميونخ وماينز في الدوري الألماني

احتل بايرن ميونخ المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الماضي برصيد 72 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 23 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر 8 مباريات.

في حين احتل ماينز المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الماضي برصيد 35 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 14 مباراة وخسر 13 مباراة.