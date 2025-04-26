نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم السبت 26 أبريل 2025: انخفاض درجات الحرارة وتحذيرات من الشبورة المائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 26 أبريل 2025، مُحذرة من انخفاض درجات الحرارة الصغرى على مختلف أنحاء الجمهورية، مع توقعات باستمرار الاستقرار النسبي في درجات الحرارة وعدم التعرض لموجات حارة خلال الفترة المقبلة.

توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلًا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

كما حذرت الهيئة من شبورة مائية كثيفة في ساعات دوت الخليج والصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، خاصة في الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية.

وأوصت الهيئة بتوخي الحذر أثناء القيادة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية، مع ضرورة تشغيل الكشافات الأمامية للسيارات والتوقف التام على جانب الطريق في حالة انعدام الرؤية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 26 أبريل 2025

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

القاهرة: العظمى 27-29° مئوية، الصغرى 16-18° مئوية – طقس مائل للحرارة وشبورة صباحية.

الجيزة: العظمى 27-29° مئوية، الصغرى 16-18° مئوية – شبورة صباحية.

المنصورة: العظمى 26-28° مئوية، الصغرى 15-17° مئوية – طقس مائل للحرارة مع شبورة.

بنها: العظمى 27-29° مئوية، الصغرى 16-18° مئوية – طقس مشمس وشبورة صباحية.

دمنهور وكفر الشيخ: العظمى 25-27° مئوية، الصغرى 15-17° مئوية – طقس معتدل مع رطوبة مرتفعة نسبيًا.

السواحل الشمالية:

الإسكندرية: العظمى 22-24° مئوية، الصغرى 15-17° مئوية – طقس معتدل، غائم جزئيًا.

مطروح: العظمى 21-23° مئوية، الصغرى 14-16° مئوية – طقس معتدل مع رياح نشطة.

بورسعيد ودمياط: العظمى 23-25° مئوية، الصغرى 15-18° مئوية – طقس معتدل ورطب.

مدن القناة وسيناء:

الإسماعيلية: العظمى 28-30° مئوية، الصغرى 16-18° مئوية – مائل للحرارة مع شبورة.

السويس: العظمى 27-29° مئوية، الصغرى 16-18° مئوية – طقس مشمس.

العريش ورفح: العظمى 23-26° مئوية، الصغرى 15-17° مئوية – طقس معتدل مع رياح شمالية.

شمال ووسط الصعيد:

المنيا وأسيوط: العظمى 30-33° مئوية، الصغرى 17-19° مئوية – طقس حار نهارًا، معتدل ليلًا.

بني سويف والفيوم: العظمى 28-31° مئوية، الصغرى 16-18° مئوية – مائل للحرارة مع شبورة صباحية.

جنوب الصعيد:

سوهاج وقنا: العظمى 34-38° مئوية، الصغرى 20-24° مئوية – طقس شديد الحرارة.

الأقصر وأسوان: العظمى 37-41° مئوية، الصغرى 23-27° مئوية – طقس شديد الحرارة ومشمس.

البحر الأحمر:

الغردقة ومرسى علم: العظمى 27-29° مئوية، الصغرى 18-21° مئوية – طقس مشمس معتدل نسبيًا.

شرم الشيخ: العظمى 28-30° مئوية، الصغرى 19-21° مئوية – طقس مشمس مع رياح معتدلة.

المناطق الصحراوية:

سيوة: العظمى 28-30° مئوية، الصغرى 16-18° مئوية – طقس مشمس مع رياح خفيفة.

الوادي الجديد (الخارجة): العظمى 34-36° مئوية، الصغرى 20-22° مئوية – طقس حار ومشمس.