كارثة في مطار لاهور.. حريق هائل يشل حركة الطيران بالكامل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 12:31 مساءً - اليوم السبت 26 أبريل 2025، تم اندلاع حريق هائل وكبير في مطار لاهور الباكستاني، مما تسبب في إلغاء كافة الرحلات الجوية اليوم.

وطبقًا للتقارير تم نشوب الحريق فور اشتعال إطار طائرة عسكرية أثناء هبوطها في المطار، مما نتج عنه إغلاق مدرج المطار بشكل مؤقت، وتوجهت كافة سيارات الإطفاء إلى الموقع من أجل السيطرة على الحريق.

وعلى صعيد آخر، تزامن هذا الحادث مع تصاعد التوترات الحادثة بين الهند وباكستان على غرار هجوم مسلح في الشطر الهندي من كشمير، مما دفع الأمم المتحدة إلى المطالبة بضبط النفس للطرفين.

وردت الهند بهبوط العلاقات الدبلوماسية والقيام بتعليق معاهدة تقاسم مياه نهر السند، وقامت باكستان بإغلاق معبر واجا الحدودي، وقامت بالإعلان عن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية، وهبوط عدد من الدبلوماسيين في البلاد.