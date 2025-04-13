طريقة تحضير شوربة الفطر

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 13 أبريل 2025 07:53 مساءً - مقدمة

تُعتبر شوربة الفطر واحدة من أشهى وألذ الأطباق الساخنة التي يمكن تقديمها ك entrée أو كوجبة خفيفة في أي وقت من اليوم. تتميز بنكهتها الغنية وقوامها الكريمي، مما يجعلها خياراً مثاليًا في الأجواء الباردة. في هذا المقال، سوف نستعرض طريقة تحضير هذه الشوربة اللذيذة والمغذية.

المكونات

لتحضير شوربة الفطر تحتاج إلى المكونات التالية:

500 جرام من الفطر الطازج (مقطع إلى شرائح)

1 بصلة كبيرة (مفرومة ناعماً)

2 فصوص ثوم (مفرومة)

4 أكواب من مرق الدجاج أو الخضار

1 كوب من كريمة الطهي

2 ملعقة كبيرة من الزبدة

ملح وفلفل حسب الذوق

بلا أفريقية (للتزيين)

طريقة التحضير

لتحضير شوربة الفطر بمذاق رائع، اتبع الخطوات التالية:

الخطوة 1: إعداد المكونات

– في البداية، تأكد من غسل الفطر جيداً وتقطيعه إلى شرائح.

– قم بتقشير البصل والثوم وافرمهما ناعماً.

الخطوة 2: تسخين الزبدة

– في قدر عميق، سخن ملعقتين من الزبدة على نار متوسطة.

– أضف البصل المفروم وقلّبه حتى يصبح ذهبي اللون ويبدأ في انبعاث رائحته الشهية.

الخطوة 3: إضافة الثوم والفطر

– أضف الثوم المفروم واستمر في التقليب لمدة دقيقة.

– ثم أضف الفطر المقطع إلى القدر واستمر في التحريك حتى ينضج الفطر ويفقد جزءاً من مائه.

الخطوة 4: إضافة المرق

– صب مرق الدجاج أو الخضار في القدر واتركه يغلي.

– بعد أن يبدأ بالغليان، خفف الحرارة واتركه يطهى لمدة 15-20 دقيقة.

الخطوة 5: إضافة الكريمة والتتبيل

– بعد أن تنضج جميع المكونات، أضف كريمة الطهي، واخلطها جيدًا مع الشوربة.

– تبّل الشوربة بالملح والفلفل حسب الذوق، ثم اتركها على النار لدقائق إضافية حتى تسخن.

التقديم

– اسكب شوربة الفطر الساخنة في أطباق التقديم وزينها برشة من البقدونس المفروم إذا رغبت.

– يمكنك تقديمها مع الخبز المحمص أو الخبز الفرنسي لوجبة كاملة ولذيذة.

خاتمة

شوربة الفطر تعتبر خياراً ممتازاً للعائلات والأصدقاء، حيث تجمع بين النكهة والقيمة الغذائية. استمتع بتحضير هذه الوصفة واستمتع بها في الأوقات المفضلة لديك!