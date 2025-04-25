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أحمد جودة - القاهرة - يحتضن ملعب لا كارتوخا في إشبيلية، بعد غد السبت، نهائي كأس ملك إسبانيا، بين الغريمين برشلونة وريال مدريد.

وتعتمد النسخة المثالية التي وضعها هانز فليك مدرب برشلونة، على تشكيلة أساسية معروفة تضم 9 لاعبين لا غنى عنهم، سيشارك منهم 7 فقط في نهائي كأس ملك إسبانيا ضد ريال مدريد.

ويفقد فليك، جهود اثنين بسبب الإصابة، وهما الظهير الأيسر أليخاندرو بالدي، والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

رجال فليك.. برشلونة يعول على 7 أسلحة لقهر الريال

واللاعبون السبعة الذين سيضع فليك، ثقته فيهم في نهائي كأس الملك، هم كالتالي:

فويتشيك تشيزني

شارك حارس المرمى البولندي فويتشيك تشيزني مع البارسا هذا الموسم في 25 مباراة، وحافظ على نظافة شباكه في 13 منها.

وكان حارس المرمى البولندي قد اعتزل اللعب بالفعل عندما تم استدعاؤه إلى برشلونة، ليحل محل إيناكي بينيا، بعد إصابة مارك أندريه تير شتيجن في الركبة.

ومع ذلك، بمجرد أن أصبح لائقا، اختاره هانز فليك كحارس مرمى أساسي في جميع المسابقات.

وقال المدرب الألماني في حسم الجدل حول حارس مرمى برشلونة "إيناكي حارس مرمى رائع، لكننا اخترنا تشيزني لشخصيته وأسلوبه".

ومع وجود تشيزني في حراسة المرمى، خاض برشلونة 22 مباراة متتالية دون هزيمة.

جوليس كوندي

شارك الظهير الفرنسي جوليس كوندي في 51 مباراة، وسجل 3 أهداف وصنع 8 آخرين.

وفضل فليك، إراحة كوندي أمام مايوركا، بعدما لعب 104 مباريات متتالية بواقع 86 مع برشلونة و18 مع منتخب فرنسا.

وفي الحقيقة، لا يعد جوليس كوندي، لاعبا أساسيا لفليك فقط، بل أيضا لسلفه تشافي هيرنانديز.

ب أو كوبارسي

رغم أنه في سن 18 من عمره، يعتبر ب أو كوبارسي من قادة برشلونة، وقد شارك في 49 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع مثلهم.

وعنه، قال هانز فليك "شخصيته مذهلة. يلعب وكأنه لاعب مخضرم".

إينيجو مارتينيز

ربما يستمتع إينيجو مارتينيز وهو في 33 من عمره الآن مع برشلونة بأفضل لحظة في مشواره، وهذا الموسم شارك في 41 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 5 آخرين.

وعنه، قال فليك "إنه قائد مطلق في الملعب وفي غرفة خلع الملابس يبث الثقة ويعتبر مثالا يحتذى به للاعبين الأصغر سنا".

بيدري

اختير بيدري أفضل لاعب في جميع المباريات تقريبا، علما بأنه خاض هذا الموسم 51 مباراة، وسجل 5 أهداف وصنع 7 آخرين.

وراهن فليك على تغيير مركز بيدري، وجعله محور ارتكاز في خط الوسط، ولم يخيب ظن مدربه الألماني.

وقال فليك "من الصعب تعريف حدود بيدري. هو الآن في أفضل مستوياته ليس فقط عندما يستحوذ على الكرة ولكن بدونها أيضا. الجمع يعرف مدى إمكانياته".

لامين يامال

كحال ب أو كوبارسي، أصبح لامين يامال، وهو في سن 17 عاما، لاعبا أساسيا في برشلونة.

ولعب هذا الموسم 47 مباراة وسجل 14 هدفا وصنع 18 آخرين، ويعتبره فليك "عبقريا ونجما صاعدا في الكرة العالمية لموهبته وإبداعه".

رافينيا

يقدم رافينيا موسما يستحق عنه جائزة الكرة الذهبية، فبعيدا عن الأرقام، يمنح اللاعب البرازيلي، برشلونة، أشياء مهمة لا تظهرها الإحصائيات.

وبإمكان رافينيا أن يلعب على الجانبين وفي العمق وحتى رأس حربة، وهذا الموسم خاض 49 مباراة وسجل 30 هدفا وصنع 21 آخرين.

واستطاع فليك أن يكتشف إمكانيات رافينيا، الذي قال عن المدرب الألماني "لقد غير تفكيري وغير مسيرتي".

